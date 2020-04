KNVB wil huidige voetbalseizoen niet meer afmaken

Volgens de Europese voetbalbond UEFA had de Eredivisie uiterlijk in augustus moeten worden besloten, maar dat is onmogelijk door de verlenging van de corona-maatregelen van het kabinet tot 1 september. „ Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur betaald voetbal het voornemen de competitie 19/20 niet verder uit te spelen. Op basis van het besluit vandaag van de regering, treedt de KNVB in overleg met UEFA. Waarna het besluit wordt genomen. Vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken”, schrijft de voetbalbond in een verklaring.

Bekijk ook: Betaald voetbal kan seizoen niet afmaken

De KNVB zegt snel in overleg te gaan met de Europese federatie UEFA. Daarna wil het stichtingsbestuur van de voetbalbond het besluit bekrachtigen. De KNVB komt vrijdag bijeen met alle profclubs om de consequenties van het beëindigen van de eredivisie en eerste divisie te bespreken.

Dilemma voor KNVB

Zo moet de KNVB beslissen of de Eredivisie en Eerste Divisie een kampioen verdienen. De bond moet ook ploegen aanwijzen die volgend seizoen aan de Champions League en Europa League mogen deelnemen. Degraderen er clubs uit de eredivisie en promoveren er ploegen vanuit de eerste divisie?

In de Eredivisie leidde Ajax op doelsaldo op het moment dat de competitie werd stilgelegd. AZ heeft net zoveel punten als de Amsterdamse club. RKC bezette de laatste plek in de Eredivisie, met vier punten achterstand op ADO Den Haag en zeven op Fortuna Sittard. In de Eerste Divisie had Cambuur de eerste plek in de handen.