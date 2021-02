Ashleigh Barty slacht opponente bij Australian Open

De nummer één van de wereld rekende in haar openingsduel met een double bagel af met de arme Danka Kovinic. In een mum van tijd stond er 6-0 6-0 op het scorebord.

Barty keerde vorige week terug op de WTA Tour met een eindzege. Daarvoor was ze bijna een jaar niet in actie gekomen vanwege de coronacrisis. Eerst werd er maanden niet gespeeld. Vervolgens besloot Barty zowel de US Open als Roland Garros niet te spelen. Dat laatste grandslamtoernooi won ze in 2019, haar enige majorzege tot nu toe.