UEFA straft Tbilisi: duel met Feyenoord zonder publiek

De kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League ging vandaag van start, maar is vanwege deze straf per direct stopgezet.

Of Dinamo Tbilisi in beroep gaat tegen de straf is op dit moment niet duidelijk. Ook is niet bekend of er sprake is van een opschortende werking van de straf als de koploper van de Georgische competitie hiertoe zou besluiten. Feyenoord adviseert supporters om die reden ’nadrukkelijk geen reis te boeken’ naar de uitwedstrijd van volgende week en ook niet te proberen nog kaarten te bemachtigen voor dit duel.

Feyenoord speelt vanavond om 19.30 uur de heenwedstrijd in de Kuip.