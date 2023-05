Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik voel me thuis’ Is groeibriljant Xavi Simons voor PSV te behouden?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Simons knalt PSV op 2-1. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - En wéér was Xavi Simons de redder in nood. Met zijn zestiende competitiegoal van dit seizoen hielp hij PSV in de slotfase aan een belangrijke driepunter tegen Fortuna Sittard (2-1). Daarmee hielp hij de Brabanders voor de zoveelste keer over het dode punt heen.