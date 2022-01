Premium Het beste van De Telegraaf

Feilloze kampioene Poutsma doet denken aan afwezige shorttrackvedette Geen risico’s met Suzanne Schulting: ’We hebben een heel verstandige dokter’

Door Hans Ruggenberg

Suzanne Schulting tijdens het OKT. Ⓒ ANP/HH

LEEUWARDEN - Selma Poutsma deed het op de manier zoals Suzanne Schulting de concurrentie al vaker kansloos liet. De 22-jarige shorttrackster denderde tijdens de NK op alle afstanden (500, 1000 en 1500) naar goud, om daarmee ook onbedreigd de allroundtitel te pakken. Titelverdedigster Schulting zelf ontbrak in de Elfstedenhal te Leeuwarden vanwege liesklachten, waar bondscoach Jeroen Otter graag had gezien dat ze wel was gestart.