Ajax steunt eenzame oudere fans in coronacrisis

„We zoeken telefonisch contact met seizoenkaarthouders die ouder dan zeventig jaar zijn”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. „Voor sommigen van hen zijn het nu rottige tijden.”

Ajax heeft ook contact gezocht met oud-spelers van het eerste elftal die op leeftijd zijn. „Normaal zien die elkaar een keer per jaar tijdens onze reünie”, vertelt Van der Sar. „Nu worden ze gebeld, net als oudere leden van onze vereniging. En we horen gave verhalen over hoe ze nu elkaar vaak zijn gaan bellen.”

„Daarnaast steunen we een project van de gemeente Amsterdam om jongeren ook in deze tijden te laten bewegen. We hebben ook kleding naar een ziekenhuis gestuurd. Daar bleek behoefte aan te zijn”, vertelt de algemeen directeur van Ajax. „Ook wij proberen zo een beetje te helpen.”

Het Emma Kinderziekenhuis, locatie AMC, zette maandag een filmpje online met honderd kleine ballen die Ajax heeft geschonken. Die zijn bedoeld voor kinderen die daar in quarantaine zitten, zodat ze toch wat kunnen bewegen.

De ruim vierhonderd werknemers van Ajax hebben een sportmatje van Adidas gekregen, met lesstof.