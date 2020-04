’Zwak leiderschap Ferrari in Formule 1’

Volgens de Amerikaan kiest de Italiaan voor een slechte strategie. „Hij vraagt om tijd in de grootste crisis die deze wereld ooit heeft gezien. Dat vind ik zwak leiderschap. Hij verkeert nog in een ontkennende fase.”

Bekijk ook: Noodlijdende teams Formule 1 krijgen hulp

Brown is een groot voorstander van een forse verlaging van de budgetten in de Formule 1. Hij pleit voor een plafond van 100 miljoen dollar (circa 93 miljoen euro) daar waar de teams voor komend jaar een maximum van 145 miljoen dollar hebben afgesproken. Ferrari is fel gekant tegen een verdere verlaging van de jaarbudgetten voor de F1-teams.

„We moeten niet overhaast reageren”, zei Binotto onlangs over de budgetkwestie. Brown hekelde die opmerking van de Ferrari-baas. „Landen vallen momenteel compleet stil en bedrijven gaan bankroet. Als je dan niet snel wilt inspelen op deze ontwikkelingen, maak je een cruciale fout. Dan durf je de waarheid niet onder ogen te zien. Ik denk dat vrijwel iedere president, premier of topman van een concern overal ter wereld nu juist haast maakt om de huidige problemen te lijf te gaan.”

Volgens Brown zullen er zeker vier van de tien F1-teams binnen afzienbare tijd verdwijnen als de kosten niet flink worden gereduceerd. „Ik zou het vreselijk vinden als Ferrari ermee zou stoppen, maar onze sport zal ook dat wel overleven.”