Nederlander hoopt vrijdag te kunnen sprinten De strijd van Fabio Jakobsen door de bergen: ’Dacht dat het voorbij was’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ondersteund door zijn teamgenoot Dries Devenyns komt Fabio Jakobsen (l.) met horten en stoten de finish over. De gehavende renner van Soudal Quick-Step heeft enkele zware dagen achter de rug. Ⓒ Getty Images

CAMBASQUE - Het waren twee helse dagen voor Fabio Jakobsen, die zich puur op karakter over de eerste loodzware cols van deze Tour de France zeulde. Als hij volledig fit is, moet hij er al niet aan denken, maar na zijn keiharde val van dinsdag is het nog veel meer een marteling. Toen hij boven kwam op Cauterets-Cambasque verscheen er een lach op zijn gezicht, om vervolgens uit te leggen waarom opgeven geen optie is. Al bekende hij wel: „Ik kon niet harder en dacht dat het voorbij was…”