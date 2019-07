Eto’o: ’Hazard moet Ballon d’Or winnen’

De Kameroener is erg te spreken over de kwaliteit van Hazard. Hij is zelfs zo onder de indruk van de Belg, dat hij vindt dat Hazard en Lionel Messi - met wie Eto’s zo’n vijf jaar samenspeelde in de Catalaanse hoofdstad - bijna gelijkwaardig zijn. „Hij komt in de buurt van het niveau van Messi”, zegt Eto’o tegen Radio Marca.

„Hazard moet de Ballon d’Or winnen”, gaat Eto’o verder. „Hij krijgt te weinig credit. Er zullen meer ogen op hem gericht zijn nu hij bij een van de beste teams ter wereld speelt”, aldus de oud-spits van Blaugrana.

Hazard maakte deze zomer de overstap van Chelsea naar Real Madrid. De Koninklijke legde 100 miljoen euro neer de Belg.