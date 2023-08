Ajax sluit voorbereiding af met nederlaag tegen Borussia Dortmund

Bekijk ook: Ajax bevestigt komst Jakov Medic

Na de twee gevoelige oefennederlagen tegen Anderlecht (3-0) en Augsburg (3-1) kregen de Ajacieden ook klop van Borussia Dortmund: 3-1. Alleen van Shakthar Donetsk en Unterhaching won de nieuwe trainer Maurice Steijn.

Naar de ontmoeting met de Duitsers werd bij Ajax met de nodige bezorgdheid uitgekeken. Met Borussia Dortmund trof de nieuwe trainer Maurice Steijn namelijk de vice-meister van Duitsland, die een zekere Duitse landstitel in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen FSV Mainz verspeelde.

Maar jongens als Donyell Malen, Sebastien Haller, Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can, Julian Brandt en Marcel Sabitzer kwamen net terug uit Amerika. Daar speelden de Borussen donderdagochtend vroeg Nederlandse tijd nog gelijk (1-1) tegen Chelsea.

Dortmund geeft vol gas

Van een jetlag in de Duitse benen bleek de eerste zes minuten weinig. Bij de presentatie van het nieuwe Borussia Dortmund voor eigen publiek na de Open Dag werd vol gas gegeven en tikte Brandt een voorzet van Hummels in de vijfde minuut simpel achter Geronimo Rulli, 1-0. Zou het dan weer… De 4000 meegereisde Ajax-fans konden een minuut later echter juichen en vooral opgelucht ademhalen.

Het koppel Steven Bergwijn-Brian Brobbey, dat vorig seizoen onder Alfred Schreuder ook zo goed begon en elkaar goed aanvoelen, zorgde voor de 1-1. Bergwijn schepte de bal het strafschopgebied in en Brobbey liet de bal heel bewust over zijn kruin scheren in de verre hoek. Even later had Dortmund-doelman Alexander Meyer alle fortuin van de wereld toen hij een inzet van Bergwijn zonder het te beseffen op zijn been kreeg.

Bekijk hieronder de goal van Brobbey.

Ineens leken de vermoeienissen van de Amerika-reis wel gevoeld te worden en nam Ajax het initiatief. Zonder te imponeren. Met Mohammed Kudus trouwens gewoon in de basis. Steijn kreeg van directeur voetbalzaken Sven Mislintat groen licht om de aanvaller op te stellen hoewel een transfer naar Brighton & Hove Albion lonkt. De 23-jarige Ghanees brengt extra kwaliteiten met zich mee en gaat bij een vertrek gemist worden. Zijn balvastheid, individuele acties en creativiteit gaven de ploeg rust aan de bal en gelijk zag het er allemaal wat beter uit dan acht dagen eerder in Augsburg. Niet dat de onervaren Ajax-defensie niets weggaf want Reus, Brandt en Haller kregen goede kansen, maar tweemaal stond Rulli een doelpunt in de weg met prima reddingen. De Argentijn revancheerde zich zo voor zijn dramatische optreden een week geleden toen hij bij alle drie de tegengoals een negatieve hoofdrol voor zich opeiste.

Maar zo zei Steijn – zijn plaats werd op 3 november 2021 bezet door Erik ten Hag – vooraf al dat de basis in Dortmund niet de basis zal zijn komende zaterdag als Ajax de Eredivisie thuis aftrapt tegen het gepromoveerde Heracles Almelo. Los van eventuele verkopen – Kudus en Alvarez naar West Ham United – zouden Branco van der Boomen en Steven Berghuis kunnen terugkeren. Of Owen Wijndal tot de basiself gaat behoren, valt af te wachten. Anass Salah-Eddine deed het niet slecht tegen Dortmund en het lijkt erop dat ook Steijn na Schreuder en John Heitinga linksachter Wijndal nog niet aan de praat krijgt.

Debuut Medic

Na rust debuteerde Jakov Medic centraal achterin als vervanger van Olivier Aertssen. De 24-jarige Kroaat stond nog geen kwartier in het veld of hij incasseerde met Ajax twee tegentreffers van zijn directe tegenstander en invaller Felix Nmecha. Waar werd verwacht dat Borussia Dortmund in elkaar zou klappen, overkwam dat Ajax juist.

Bekijk hieronder de eerste goal van Nmecha.

Na de 3-1 kwam Van den Boomen aanvoerder Davy Klaassen aflossen en mocht ook aankoop Diant Ramaj zijn opwachting maken bij Ajax als vervanger van Rulli. Een klein kwartier voor tijd kreeg ook de derde aankoop van afgelopen week, de Portugees Carlos Borges speeltijd. De watervlugge aanvaller speelt het liefst op de linksbuitenpositie, maar die plaats is voorbestemd voor Bergwijn en dus maakte ’Forbs’ – voetbalnaam van Borges – zijn eerste minuten als rechtsbuiten. Zonder een geslaagde actie.

Het oefenduel was toen allang gespeeld en wederom verloren. Maar dat is niets nieuws voor Steijn & co. De hele oefencampagne geeft Ajax dus weinig tot geen houvast. Enig soelaas kunnen één of twee aankopen voor de basis zijn tot 31 augustus en de wetenschap dat de voorbereiding verlengd kan worden in de Eredivisie met drie tegenstanders uit het rechterrijtje: Heracles, Excelsior en Fortuna Sittard. Maar voor het huidige Ajax zijn dat net zo goed bananenschillen.