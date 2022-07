Groenewegen emotioneel na zege: ’Dit is voor mijn vrouw en zoon’

„Het was met name mentaal moeilijk om terug te komen, meer nog dan fysiek. Dat is gelukt dankzij mijn team, mijn familie en vrienden”, zei Groenewegen die afgelopen winter vertrok bij Jumbo-Visma en nu de ploeg BikeExchange-Jayco een eerste succes in de Tour bezorgde.

Groenewegen werd na zijn gevaarlijke actie in een massasprint in Katowice, met Fabio Jakobsen als slachtoffer, voor negen maanden geschorst. Hij kreeg te maken met bedreigingen die behoorlijk impact hadden. „Dit is voor mijn vrouw en mijn zoon”, verwees hij onder meer naar die moeilijke tijd. „Ik ben trots, al was het close.”

Het verschil met nummer 2 Wout van Aert was amper waarneembaar. „Wout vroeg meteen na de finish nog: weet je het zeker? In de Tour van 2019 reden we samen en grapten we wel eens. Altijd juichen, ook al ben je niet zeker dat je gewonnen hebt.”