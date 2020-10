Politie doet invallen bij Duitse voetbalbond

Het zou gaan om een onderzoek naar belastingfraude, meldt het Openbaar Ministerie in Frankfurt woensdag.

Bij de huiszoekingen, die plaatsvonden in vijf verschillende deelstaten van de bondsrepubliek, waren zo’n tweehonderd politieagenten betrokken. Er zou sprake zijn van belastingontduiking rond de inkomsten uit reclame bij wedstrijden van de Duitse nationale ploeg in 2014 en 2015. Duitsland veroverde in 2014 in Rio de Janeiro de wereldtitel.