Liverpool slaat terug na valse start

Door de overwinning heeft Liverpool nu 25 punten meer dan Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola werkte wel twee wedstrijden minder af. Zondag treft City Manchester United op Old Trafford.

Lastig karwei in Champions League

Komende woensdag moet Liverpool een lastiger karwei proberen te klaren. In de Champions League moet de regerend kampioen van het miljoenenbal in de achtste finales dan afrekenen met Atletico Madrid. In het heenduel bleek Atletico met 1-0 te sterk.

The Reds verloren drie van de laatste vier duels en ook de start tegen Bournemouth was niet om over na huis te schrijven. De verdediging van Liverpool werd in de negende minuut simpel uitgespeeld. Callum Wilson zorgde voor de openingstreffer. Al leek Wilson in de aanloop naar de treffer wel een duidelijke overtreding te maken op Joe Gomez.

Virgil van Dijk baalt van van de 0-1. Ⓒ EPA

Vervolgens kreeg Nathan Aké na een kwartier voetbal een uitstekende kans om de marge te verdubbelen, maar invaller-doelman Adrian had een goede redding in huis op de sterke kopbal van de Oranje-international.

Een paar minuten later keerde het tij. Op heel matig aangeven van Sadio Mané zorgde Mohamed Salah in de 25e minuut voor de openingstreffer. Acht minuten later was het opnieuw raak. Deze keer rondde Mané zelf af. De assist kwam van de voet van Virgil van Dijk. De Nederlander had als altijd een basisplaats, net als Georginio Wijnaldum.

Sadio Mané heeft gescoord. Ⓒ EPA

Na rust was er nog bijna de gelijkmaker van Bournemouth. Ryan Fraser wipte de bal over de uit zijn doel gekomen Adrián, maar James Milner wist de bal nog net op tijd van de lijn te halen. Liverpool kreeg nog kansen via Van Dijk en Mané, maar benutte ze niet. Liverpool zette daardoor opnieuw een grote stap richting de eerste landstitel sinds 1990.