Australian Open: Barty moeizaam door, zege Federer en Osaka

Roger Federer is goed begonnen aan de Australian Open, wat voor hem het eerste toernooi van het seizoen is. De Zwitser, zesvoudig kampioen in Melbourne, liet in de openingsronde de Amerikaan Steve Johnson met 6-3 6-2 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 81 minuten.

De afgelopen jaren speelde de 38-jarige Federer telkens een toernooi in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi, maar ditmaal bracht hij liever meer tijd door met zijn familie dan dat hij zijn opwachting maakte op de ATP Cup.

Het gebrek aan wedstrijdritme was niet zichtbaar: Federer speelde overtuigend, oogde gedreven en maakte weinig onnodige fouten. Na nog geen anderhalf uur maakte hij het op zijn eerste wedstrijdpunt af na de zoveelste afzwaaier van Johnson, de nummer 75 van de wereldranglijst.

Naomi Osaka kende weinig moeite met Marie Bouzkova.

Zege Osaka

Naomi Osaka heeft vrij eenvoudig haar eerste partij gewonnen op de Australian Open. In twee sets versloeg ze de Tsjechische Marie Bouzkova: 6-2 6-4. De wedstrijd eindigde in de Rod Laver Arena na 1 uur en 20 minuten spelen.

Osaka is in Melbourne titelhoudster. Alleen in de tweede set had de als derde geplaatste Japanse het even lastig en keek ze tegen een 4-2 achterstand aan. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Zheng Saisai uit China.

Serena Williams ronde verder

Tennisster Serena Williams is een ronde verder op de Australian Open. De Amerikaanse rekende in de Rod Laver Arena in Melbourne in een uur af met de Russin Anastasia Potapova. Dat deed ze in twee sets en met maar drie games tegen: 6-0 6-3.

De 38-jarige Williams won het toernooi al zeven keer. Ze stuit in de volgende ronde op de winnaar van het duel tussen de Sloveense Tamara Zidansek en de Zuid-Koreaanse Han Na-lae.

Shapovalov snel klaar

Voor Denis Shapovalov, de nummer 13 van de wereld, zit de Australian Open er al na één partij op. De Canadese tennisser werd in de openingsronde verrast door de Hongaar Marton Fucsovics. Het werd 6-3 6-7 (7) 6-1 7-6 (3) voor de mondiale nummer 67.

Shapovalov, die door de umpire werd bestraft voor wangedrag, gaf in de vierde set een 4-2-voorsprong uit handen. Het draaide net als in de tweede set uit op een tiebreak, die ditmaal werd gewonnen door de ongeplaatste Fucsovics.

De 20-jarige Shapovalov wordt beschouwd als een van de aanstormende talenten. Op grandslamniveau stellen zijn prestaties nog teleur: de afgelopen twee seizoenen kwam hij nergens nog verder dan de derde ronde.

Ashleigh Barty moeizaam verder in Melbourne. Ⓒ REUTERS

Moeizame start Barty voor eigen publiek

Ashleigh Barty heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 1 van de wereld stond tegen de mondiale nummer 120 Lesia Tsoerenko de eerste set af, maar stelde vervolgens in rap tempo orde op zaken: 5-7 6-1 6-1.

Barty verloor in drie kwartier de eerste set, waarin ze erg slordig speelde en drie keer haar servicegame afstond. Tien minuten later leidde de Australische tennisster met 3-0, waarna ze geen moment meer achterom keek. Ze verloor nog maar twee games en maakte het af met een lovegame op de service van Tsoerenko, die het duel eindigde met een dubbele fout. De tweede en derde set duurden beide slechts 26 minuten.