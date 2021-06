Alternatief systeem zorgt voor extra vraagtekens bij Oranje

Oranje moest tegen de verzwakte Schotten twee tegentreffers incasseren. Ⓒ ANP

FARO - In Estadio Algarve waar het einde van de imponerende interlandcarrière van Frank de Boer zich aankondigde na 112 interlands, kwam hij zeventien jaar later als bondscoach tegen een armoedig Schotland niet verder dan 2-2. Een fikse tegenvaller. Alles wat Oranje tankte was in ieder geval geen vertrouwen, wel vraagtekens over hoe de ploeg verder moet richting de openingswedstrijd van het EK op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne.