’Atleten proefkonijn om ’wondermiddeltje’ te testen voor militairen’

De Britse vlag en de olympische vlag tijdens de spelen van 2012 in Londen. Ⓒ HH/ANP

Britse atleten die meededen aan de Olympische Spelen in 2012 in eigen land zijn gebruikt als proefkonijnen om een ’wondermiddel’ te testen voor militaire doeleinden. Dat beweert The Mail on Sunday.