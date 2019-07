Teambaas McLaren: ’Budgetplafond noodzakelijk voor Formule 1’

SILVERSTONE

Dat zegt teambaas Andreas Seidl van McLaren, de Britse renstal die al jarenlang tevergeefs probeert de aansluiting bij de topteams terug te vinden. „Een grens aan het budget voor alle teams moet in 2021 realiteit worden. Het is de enige manier om in min of meer gelijkwaardige omstandigheden te komen als Mercedes, Ferrari en Red Bull en weer competitief te worden”, aldus Seidl.

De Formule 1 wil in 2021 een pakket aan maatregelen doorvoeren waarin kostenbesparingen een belangrijke rol spelen. Momenteel hebben de drie topteams veel meer geld te besteden dan de andere teams.

De teams hebben inspraak bij het tot stand komen van de afspraken op sportief, technisch en financieel gebied, maar van eensgezindheid is nog geen sprake gezien de grote belangen. „Vooral de regels op financieel gebied moeten veranderen”, aldus Seidl, die de lastige taak heeft gekregen van McLaren weer een topteam te maken. De laatste wereldtitel van de Britse renstal was in 2008 met Lewis Hamilton.