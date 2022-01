Joey Veerman geniet van straaljagers in PSV-aanval: ’Dat is lekker voor mijn spel’

„Een overwinning en mijn debuut, dat is top”, zei Veerman bij ESPN. „Hier heb ik lang op gewacht, spelen in de top. Het niveau op de trainingen ligt veel hoger dan bij Heerenveen en het complex van PSV is ook wel even wat anders. Op de trainingen kan ik aardig meekomen. Tenminste, dat vind ik zelf. We hebben een paar ’straaljagers’ voorin lopen, dat is voor mijn spel wel lekker. Ja, ik was voor mijn gevoel echt toe aan deze stap. Gelukkig heeft PSV me de kans gegeven.”

PSV won in Groningen met 1-0 door een vroeg doelpunt van Mario Götze en handhaafde zich een week voor de topper tegen Ajax zo aan kop van de Eredivisie. „De eerste helft ging wat makkelijker dan de tweede, maar uiteindelijk nemen we 3 punten mee naar huis en dat is het belangrijkste”, aldus aanvoerder Marco van Ginkel. „Na rust was het een beetje een ’flipperkastwedstrijd’.”