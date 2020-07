Dit is het opvallende geheime wapen van Jürgen Klopp

Jürgen Klopp leidde Liverpool naar de eerste landstitel sinds 1990. Ⓒ BSR Agency

Hij is afgestudeerd in informatica aan de universiteit van Sheffield, en de kans is groot dat u nog nooit van hem gehoord hebt. Toch is Michael Edwards, de onzichtbare rechterhand van Jürgen Klopp, een van de voornaamste redenen voor het succes van Liverpool.