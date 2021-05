Arjen Robben loodst FC Groningen met twee assists langs FC Emmen

Voor het eerst sinds 13 september startte Robben in de basis bij Groningen. Verrassend was dat wel, want nooit eerder speelde de voormalig international een competitieduel op kunstgras. Robben hoopte zondagmiddag zijn ploeg een goede zet te geven in de richting van de play-offs. Na vier nederlagen in de laatste vijf duels waren de Noorderlingen daar namelijk nog niet zeker van.

Maar ook voor Emmen stond er genoeg op het spel. Bij winst zou de ploeg van Dick Lukkien een grote stap zetten richting lijfsbehoud in de Eredivisie.

Heerlijke openingsfase

Al na vier minuten spelen noteerde Emmen de eerste kans van de wedstrijd. Michael de Leeuw ontsnapte aan de linkerkant en vond Sergio Peña. Groningen-goalie Sergio Padt stond een goal van de middenvelder van Emmen echter in de weg.

Meteen daarna liet ook de ploeg van Danny Buijs zich zien. Een snoeihard schot van Mohamed El Hankouri spatte uit elkaar op het aluminium. Van een saaie openingsfase was geen seconde sprake, beide ploegen jaagden op de openingsgoal.

Arjen Robben speelde tegen FC Emmen zijn allereerste competitieduel op kunstgras. Ⓒ ANP / COR LASKER

Het was uiteindelijk Bart van Hintum die Groningen uit een vrije trap op een verdiende voorsprong kopte. De goal leek de bezoekers vleugels te geven, want Groningen was het restant van de eerste helft heer en meester. Emmen mocht van geluk spreken dat het slechts met één tegendoelpunt de kleedkamer opzocht.

Robben schittert

Vlak na rust verdubbelde Groningen de voorsprong. Een slim genomen vrije trap van Robben werd door Alessio Da Cruz hard in de korte hoek getikt. De opluchting was duidelijk zichtbaar op het gezicht van Robben. Eindelijk kon de sterspeler zijn voeten laten spreken bij Groningen.

De middag zou nog mooier worden voor Robben, want ook de assist van de 0-3 kwam van zijn voet. Met een perfecte steekpass speelde hij opnieuw Da Cruz aan die zijn tweede van de middag liet noteren. Tien minuten voor tijd zorgde invaller Paulos Abraham voor de eindstand.

Door de 0-4 overwinning is FC Groningen zo goed als zeker van een play off-ticket voor Europees voetbal.