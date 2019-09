Real met schrik vrij bij debuut Hazard

De van Chelsea overgekomen Belg, hersteld van een dijbeenblessure, kwam na een uur in het veld. Het stond toen al 3-1 voor zijn ploeg, die Levante voor rust geen schijn van kans had gegeven.

Karim Benzema had de score in de 25e minuut geopend met een kopbal op aangeven van Dani Carvajal. De spits scoorde zes minuten later opnieuw, waarna Casemiro nog voor rust de 3-0 binnentikte na een voorzet op maat van Vinícius Júnior. Kort na rust werd het 3-1 door Borja Mayoral.

Er leek nog niets aan de hand en coach Zinedine Zidane vond het tijd om Hazard zijn eerste competitieminuten te geven. Zorgelijk werd het pas toen Gonzalo Melero voor 3-2 zorgde. De gelijkmaker bleef, ondanks een paar benauwde momenten voor het doel van Thibaut Courtois, uit.