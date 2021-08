Organisatie Eugene: Sifan Hassan valt vrijdag wereldrecord op 5000 meter aan

Volgens de organisatie zal de Nederlandse atlete een poging gaan doen om het wereldrecord op de 5000 meter aan te vallen. Het is de eerste race voor Hassan sinds haar glorieuze deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Het wereldrecord op de 5000 meter is in het bezit van Letesenbet Gidey uit Ethiopië en staat op 14 minuten en 6,62 seconden. Die tijd liep ze bijna een jaar geleden in Valencia. Hassan won in Tokio olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Haar winnende tijd op de 5000 meter in Japan was 14.36,79.

Hassan droeg vorige week zondag tijdens de olympische sluitingsceremonie de Nederlandse vlag. Ze heeft onder meer het wereldrecord op de Engelse mijl in bezit, de Europese records op de 5000 meter, 10.000 meter en halve marathon en het werelduurrecord.