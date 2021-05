Diane van Es verrast met olympische limiet

De 22-jarige atlete uit Rotterdam kwam tot een tijd van 15.07.52, ruim onder de limiet voor Tokio van 15.10.00. Dat was een verbetering van haar persoonlijk record uit 2020 van 15.27.23 met bijna 20 seconden, een razendknappe sprong voorwaarts.

„Ik wist dat ik in goede vorm verkeerde, maar de omstandigheden moesten ook een keer meezitten en dat was hier vanavond in Nijmegen het geval. Ik kon aan het begin makkelijk meekomen met vier anderen, ook al was de race af en toe rommelig. Daardoor liet ik het ook een beetje lopen, maar de laatste kilometer (onder de drie minuten, red.) ging het weer harder. Daardoor ben ik toch verrast, echt bizar dat ik naar de Spelen mag. Het besef is er nog niet helemaal. Nu ga ik even goed uitrusten en met mijn coach Martien Droog een nieuwe planning richting Tokio maken.”