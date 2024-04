Unicum: deelname van enkel vrouwen in een vrachtwagen bij Dakar

Dat vrouwen in Le Dakar hun mannetje staan in de zwaarste rally ter wereld, bewezen de Duitse dames Jutta Kleinschmidt en Andrea Schulz. Zij zorgden zelfs voor een unicum door in 2001 de eindzege bij de auto’s te behalen. Ook Mirjam Pol schreef geschiedenis. De Twentse motorrijdster werd in 2009 de eerste Nederlandse winnares van het damesklassement. Vrouwelijke deelnemers zijn in de Dakar-rally dan ook eerder regel dan uitzondering. Anja van Loon, Floor Maten en Marije van Ettekoven zorgen bij de editie van 2024 voor een bijzondere primeur.

© De Telegraaf Floor Maten, Marije van Ettekoven en Anja van Loon hopen elke dag in de middenmoot binnen te komen. „Op die manier is een mooi klassement haalbaar.”