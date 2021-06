Goed nieuws voor Feyenoorder Kökcü: hij gaat met Turkije naar het EK

De twee jonge twintigers hebben van bondscoach Senol Günes het vertrouwen gekregen. Hij maakte dinsdagavond laat, vlak voor de deadline, zijn keurkorps van 26 spelers bekend.

Middenvelder Kökcü (20) speelde tot dusver vijf interlands. Hij kwam daarin nog niet tot scoren. Dervisoglu (21) heeft één keer gescoord in twee interlands. De Rotterdammer staat onder contract bij de Engelse club Brentford, dat hem sinds begin dit jaar verhuurde aan Galatasaray. Hij speelde eerder ook op huurbasis voor FC Twente.

Turkije neemt het op 11 juni in de openingswedstrijd van het EK in Rome op tegen Italië. De andere tegenstanders in groep A zijn Wales en Zwitserland.