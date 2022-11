Premium Het beste van De Telegraaf

Uitblinkende Gakpo helpt Nederlands elftal aan moeizame en late zege op Senegal Zaadje om wereldkampioen te worden bij Oranje ontkiemd

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Hét moment dat de wedstrijd openbreekt: Cody Gakpo kopt de bal langs de weifelende Senegal-doelman Edouard Mendy. Ⓒ René Bouwman

DOHA - Het zaadje dat Louis van Gaal maanden geleden bij zijn spelers plantte, dat Nederland een goede kans maakt wereldkampioen te worden, is ontkiemd. Dat lukte in het losse zand dat Oranje tegen Senegal voor rust en een kwartier in het tweede bedrijf was nog niet, maar toen het Nederlands elftal zijn ware aard toonde, gaven spelmaker Frenkie de Jong (assist) en uitblinker Cody Gakpo (treffer) de aanzet tot de gelukkige zege en maakte Davy Klaassen er diep in blessuretijd 2-0 van.