Frank de Boer volgt Ronald Koeman ook op bij CBV

Premium Voetbal

Erwin van de Looi na EK-loting: ’Niet arrogant worden’

Met Hongarije, Duitsland en Roemenië, kent Jong Oranje een poule die uitzicht biedt op de finaleronde van het EK in Hongarije en Slovenië. Coach Erwin van de Looi trapt direct op de rem wat de verwachtingen op voorhand betreft. „Dat we in deze poule door moeten? Laat ik het zo zeggen: laten we niet ...