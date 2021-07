Bauke Mollema snelt dankzij magnifieke solo naar tweede ritzege in Tour de France

De eerste keer dat Mollema het zoet van een overwinning in de Tour proefde, was in 2017. Destijds won hij de vijftiende etappe, van Laissac naar Le Puy-en-Velay. Toen na een solo van dertig kilometer. In 2013 schoot Mollema ook al raak in de Vuelta a España.

Gerrie Knetemann, Jan Raas en Joop Zoetemelk wonnen alle drie tien Tour-etappes. Andere Nederlanders die twee keer succesvol waren in La Grande Boucle zijn onder anderen Michael Boogerd, Adrie van der Poel en Steven Rooks. Van de nog actieve Nederlandse renners zegevierden alleen Dylan Groenewegen (4) en Tom Dumoulin (3) vaker in de Tour dan Mollema.

De overwinning van de in Groningen geboren wielrenner betekent de tweede Nederlandse etappezege van deze Tour. Mathieu van der Poel won in het openingsweekeinde de tweede etappe en legde toen bovendien beslag op de gele trui, die hij vervolgens zes dagen droeg.

Tadej Pogacar

De Oostenrijker Patrick Konrad van BORA-hansgrohe won de sprint van het achtervolgende groepje en werd op ruim een minuut tweede, vlak voor de Colombiaan Sergio Higuita van EF Education-Nippo.

Guillaume Martin staat nu op de tweede plaats in het algemeen klassement. Ⓒ EPA

De gele trui van Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) kwam zaterdag niet in gevaar. De Fransman Guillaume Martin (Cofidis) klom dankzij een elfde plaats in rituitslag op van de negende naar de tweede plek in het algemeen klassement. Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) zakten een plekje.

Wout Poels

Een etappe door het middelgebergte is er bij uitstek een voor vluchters en dus probeerden tientallen renners in de openingsfase te ontsnappen. Onder anderen Steven Kruijswijk, Ide Schelling, Dylan van Baarle en wereldkampioen Julian Alaphilippe toonden zich.

Michael Woods en Wout Poels maakten elkaar het leven flink zuur in de strijd om de diverse bergpunten. Ⓒ HH/ANP

Pas na tachtig kilometer koers wist een groepje zich definitief uit het peloton los te rukken. Wout Poels, Michael Woods en Mattia Cattaneo raakten weg. De Limburger vocht op de bergjes vervolgens verbeten duels uit met Woods in de strijd om de bollentrui. Uiteindelijk was het de Canadees die het gevecht in zijn voordeel beslechtte. Hij neemt het tricot over van Nairo Quintana. Het verschil tussen de drie klimgeiten is echter minimaal.

Snode plannetje

Achter de drie vluchters was Mollema al bezig met zijn snode plannetje. Samen met Guillaume Martin (de nummer negen van het klassement) en enkele andere sterke renners reed hij mondjesmaat richting de koplopers toe. Op een dikke zeventig kilometer van het einde kwamen de groepen samen.

Met ruim veertig kilometer te gaan trok Mollema ten aanval in een afdaling. Al snel reed hij een voorsprong van een dikke minuut bijeen. Op de top van de laatste klim, de Col de Saint-Louis, was het gat met zijn achtervolgers onverminderd groot. In het laatste stuk naar de meet hield Mollema dapper stand en vergrootte hij het gat zelfs. Op het laatste rechte stuk kon hij al uitgebreid juichen.