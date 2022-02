Tennisser Sergiy Stakhovsky: ’Ik keer terug naar Oekraïne om mijn land te verdedigen’

De 36-jarige Stakhovsky, ooit de nummer 31 van de wereld en in 2010 winnaar in Rosmalen, wilde al eerder terug naar Oekraïne om te helpen, alleen waren er strubbelingen rondom zijn toetredingsprocedure. „Maar nu is in principe iedereen welkom die gemotiveerd is”, legt hij uit. Sinds donderdag zijn Russische troepen vanaf drie fronten Oekraïne binnengevallen.

„Ik heb geen militaire ervaring, wel heb ik ervaring met geweren”, vervolgt Stakhovsky. „Maar ik zie niet in waarom het grootste deel van mijn land wel zijn leven riskeert of zijn familie naar het front stuurt en ik niet.”

Verder looft hij zijn president Volodymyr Zelenski. „De president die we hebben, is de enige die ooit echt voor zijn land is opgestaan, gelooft in wat hij doet en zijn leven riskeert. Al zijn voorgangers waren een grap. Zelenski was dan misschien een komiek, hij is nu een president voor het volk geworden.”