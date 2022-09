Puntenfinish moegestreden Nyck de Vries blijft staan: ’Kreeg armen niet meer omhoog’

De vervanger van Alex Albon bij Williams, die direct negende werd en twee WK-punten verdiende, zou mogelijk gevaarlijk/onregelmatig rijgedrag hebben vertoond tegen het einde van de race. Het bezoekje van De Vries bij de stewards duurde maar kort. Hij legde naderhand uit dat er sprake was van miscommunicatie tijdens het rijden achter de safety car en zijn snelheid en ging er vanuit dat hij niet gestraft zou worden. Even later werd duidelijk dat De Vries inderdaad alleen een reprimande krijgt en zijn negende plek dus niet kwijtraakt.

„Punten bij mijn debuut, wauw”, zei de 27-jarige coureur direct na afloop over de boordradio. „Heel erg bedankt.” Max Verstappen won de Grand Prix, die achter de safety car eindigde. Na afloop knuffelden de twee Nederlands uitgebreid met elkaar.

„Ik kon mijn armen niet eens meer omhoog doen in de uitloopronde, maar het was een geweldig weekeinde”, blikte De Vries terug, voordat hij wist dat hij zich nog moest melden bij de stewards. „Het is in een flits voorbijgegaan, maar dat is misschien maar goed ook. Dan heb je geen tijd om na te denken en moet je met de flow mee en gewoon je werk doen.”

De Vries werd tijdens de race nog even ’geholpen’ door Verstappen. Hij zette de Williams-coureur en een achtervolgende concurrent op een goed moment op een rondje. „Daardoor krijg ik wat ademruimte. Ik wil Max feliciteren met zijn overwinning en moet zeggen dat deze negende plaats voor mij ook als een zege voelt”, aldus De Vries bij ViaPlay. Williams verzamelde tot dit weekeinde vier punten, daar kwamen er in Monza dankzij de Nederlander twee bij. Latifi finishte in zijn periode bij het teams slechts één keer hoger.

De Vries is de zesde Nederlander ooit die punten pakt in de koningsklasse. Het was bovendien de eerste keer dat twee Nederlanders tegelijkertijd in de punten vielen. ,,Dat is positief. Hopelijk gebeurt dat vaker. Ik denk dat Nyck morgen zijn nek wel zal voelen, maar dit is natuurljk een super resultaat voor hem”, aldus Verstappen, die zelf bij zijn debuut in 2015 in Australië uitviel. Alleen Gijs van Lennep eindigde bij zijn debuut in de Formule 1 hoger: achtste in 1971 in Zandvoort. Toen kregen echter alleen de coureurs in de top 6 punten.