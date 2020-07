Derde vrije training in Oostenrijk geannuleerd

De derde vrije training was ’voor onbepaalde tijd vertraagd’, maar is nu officieel geannuleerd, zo luidt de officiële mededeling.

De FIA was er al op voorbereid, dat het weer zou kunnen omslaan in Oostenrijk. Samen met de teambazen werd vrijdag dus al een aantal scenario’s besproken, indien de regen het racen onmogelijk zou maken. De derde vrije training kent geen doorgang, over de kwalificatie is nog geen officieel besluit genomen.

De kans is aannemelijk dat scenario 2 (bij te veel regen wordt de kwalificatie geschrapt en verzet naar zondagochtend) van toepassing zal zijn. Voor zondag is er namelijk vooralsnog geen regen voorspeld.

Mocht het weer op zondag toch roet in het eten gooien en ervoor zorgen dat de kwalificatie geschrapt wordt, dan heeft Max Verstappen pole position in handen voor de race van zondag. De Red Bull-coureur noteerde tijdens de tweede vrije training de snelste tijd. Van te voren werd besproken dat het resultaat tijdens VT2 leidend zal voor de gridopstelling van race indien de kwalificatie niet doorgaat.

De race gaat zondag vooralsnog wel gewoon van start om 15.10 uur.