Medaillespiegel: record voor Noren, TeamNL blijft zevende

Noorwegen, dat vier jaar geleden ook veertien titels en de meeste medailles behaalde, deelt het record nu met Duitsland, dat op de vorige Spelen eveneens veertien keer goud won en Canada dat in 2010 in eigen land tot eenzelfde prestatie kwam. Tot nu toe hebben de Noren dit jaar 29 medailles gewonnen. In 2018 waren dat er over de gehele Spelen 39.

Dankzij een gouden medaille voor freestyleskiester Sandra Näslund op de skicross is Zweden Nederland gepasseerd op de medaillespiegel van de Winterspelen in Beijing. Het was voor Zweden de zevende olympische titel. Het land staat nu vierde in het medailleklassement.

Een stralende Jutta Leerdam. Ⓒ HH/ANP

Jutta Leerdam

Nederland won donderdag met Jutta Leerdam zilver op de 1000 meter schaatsen en neemt met zes gouden, vijf zilveren en vier bronzen medailles nu de zevende plaats in op de medaillespiegel. Vrijdag heeft TeamNL nieuwe medaillekansen op de 1000 meter bij het mannenschaatsen.

Achter Noorwegen volgen Duitsland met tien keer goud en de VS met acht gouden plakken. Zweden en China staan beide op zeven olympische titels. Na donderdag zijn op deze Spelen nog 17 olympische titels te vergeven.

Canada

Opvallend is de positie van Canada in het medailleklassement. Canada pakte weliswaar al twintig medailles, maar daarvan waren er slechts vier goud. Met daarnaast vijf keer zilver en elf keer brons nemen de Canadezen de elfde plek in.