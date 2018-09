Sven Kramer Ⓒ Telesport

Voor mij staat volgende week in Hamar het laatste belangrijke toernooi van het seizoen op het programma, de WK allround. Na het succes van de WK afstanden in Zuid-Korea heb ik even de tijd genomen om lucht te happen. Om te ontspannen. Het kost me echter geen enkele moeite de draad nu weer op te pakken.