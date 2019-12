Bespuugde Depay is woedend en eist actie clubleiding Lyon

„Ja, ik rende naar die supporter om hem te zeggen dat hij moest stoppen. Doe rustig, haal dat spandoek weg. Dat is beter voor iedereen”, liep Depay leeg voor de camera van RMC Sport.

„Wie heeft de tijd om zoiets te maken? We hebben allemaal kinderen, we werken allemaal. Wie heeft er de tijd om een ezel op een spandoek te tekenen? Als je daarvoor tijd hebt, dan moet je eens goed in de spiegel kijken. Ga iets anders doen. Als je naar het stadion komt, dan moet je ons steunen.”

Bespuugde Depay eist actie clubleiding

Depay beweerde ook dat hij na de wedstrijd is bespuugd door fans van zijn eigen club en heeft de clubleiding verzocht maatregelen te nemen tegen de supporters. „De clubleiding moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen. We kwalificeren ons en dan verlaat je het veld op deze manier? Hier is iets goed fout. De fans spuugden zelfs naar ons, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Depay tegen Franse media.

Depay vervulde dinsdagavond overigens een hoofdrol voor Lyon in de Champions League. De Franse club leek in de afsluitende thuiswedstrijd tegen RB Leipzig op weg naar een volledige uitschakeling op het Europese toneel. De gelijkmaker van de Nederlandse aanvoerder in de 82e minuut veranderde alles voor de thuisclub. Met 2-2 verzekerde Lyon zich achter Leipzig alsnog van de tweede plek in groep G, goed voor overwinteren in de Champions League.