Max Verstappen twee keer de snelste: ’Blij met deze dag’

Verstappen deed 1.30,847 over zijn snelste rondje aan het begin van de avond in Bahrein, waar het een stuk koeler was dan tijdens de eerste sessie. Ook toen was de Nederlander de snelste.

Lando Norris noteerde op een tiende van Verstappen de tweede tijd. Lewis Hamilton (Mercedes) snelde naar de derde tijd. De top-7 zat binnen een halve seconde van elkaar.

Als vanouds gingen de coureurs in het tweede deel van de tweede training over op de racesimulatie met het oog op zondag, al zijn dan de omstandigheden door met name de verwachte wind niet helemaal te vergelijken. Verstappen en Hamilton zaten op de medium-band erg dicht bij elkaar, kijkend naar de rondetijden.

„Het was een prima dag”, aldus Verstappen. „De weercondities zijn anders in vergelijking met de tests twee weken geleden. Het gevoel in de auto is goed, maar er zijn altijd dingen om naar te kijken zoals de banden en de balans. Overall ben ik blij met deze dag.”

