Holland Acht jaagt op historisch water naar WK-goud

De Holland Acht moet vrijdag nog aan de bak om de finale van zondag te halen. „Iedereen is nu op stoom”, zegt coach Diederik Simon. Ⓒ Merijn Soeters

AMSTERDAM - Van alle Nederlandse roeiploegen die deze week deelnemen aan het wereldkampioenschap in Racice, kende de huidige Holland Acht de meest opmerkelijke geboorte. De boot die na een mislukt experiment tot stand is gekomen, kan zich op het Tsjechische water voor de eerste keer meten met de complete wereldtop. Uitgerekend op de baan die zo’n belangrijke plek vervult in de geschiedenis van de ’Acht’, ooit de trots van het vaderlandse roeien.