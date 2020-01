Australian Open: Nederlanders kennen tegenstander in kwalificaties

Richel Hogenkamp Ⓒ AP

Tennisster Richèl Hogenkamp neemt het in de kwalificaties van de Australian Open op tegen de Chinese Wang Xiyu. De Doetinchemse is de enige van de zes Nederlanders in de kwalificaties die een geplaatste speelster lootte. Wang is de nummer 24 op de plaatsingslijst.