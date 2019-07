Troost-Ekong leidt Nigeria naar laatste vier

Verdediger William Troost-Ekong, geboren in Haarlem en oud-speler van FC Groningen en FC Dordrecht, was de gevierde man. Hij tikte in de 89e minuut van dichtbij raak.

In de halve eindstrijd speelt Nigeria zondag tegen de winnaar van het duel tussen Ivoorkust en Algerije. Senegal, dat eerder op woensdag Benin met 1-0 versloeg, komt uit tegen Madagaskar of Tunesië.

Bij de rust leidde Nigeria met 1-0 dankzij een treffer van Samuel Chukwueze. Na de pauze verzuimde Nigeria het duel te beslissen. In de vijftigste minuut schoot Oghenekaro Etebo uit een vrije trap via keeper Ronwen Williams op de lat. Bongani Zungu bracht in de 74e minuut de gelijkmaker op zijn naam, met instemming van de VAR. Troost-Ekong voorkwam vlak voor tijd een verlenging.

Lars Veldwijk, aanvaller van Sparta Rotterdam, viel in de 86e minuut in bij Zuid-Afrika. Thulani Serero, middenvelder van Vitesse, bleef op de bank.