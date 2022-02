VIDEO Dolblije Irene Schouten na tweede goud: ’Er zit nog meer in’

Dat zei een dolblije Schouten tegen de NOS, even nadat ze voor de tweede keer in zes dagen op de hoogste trede van het podium had gestaan.

„Ik voelde me voor de wedstrijd al ontzettend goed. Maar toen ik die tijden van Isabelle Weidemann en Martina Sablikova zag, wist ik dat ik echt aan de bak moest. Gelukkig hoorde ik Jillert (coach Anema, red.) tijdens de race al roepen dat ik goed op het tijdschema zat. En ik voelde dat ik in de laatste vier, vijf rondjes nog kon versnellen.”

En dat leverde Schouten uiteindelijk in een Nederlands én olympisch record haar tweede gouden plak in zes dagen op. „De andere wedstrijden die ik nu ga rijden, zijn wel totaal andere onderdelen”, doelde Schouten op de ploegenachtervolging en massastart, die nog volgen in Peking. „Dan kan ik zelf wel goed rijden, maar ben ik afhankelijk van anderen. Gelukkig ben ik zelf in goeden doen”, besloot ze met een glimlach van oor tot oor.

