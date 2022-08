Sport Kort: Medvedev naar laatste acht in Cincinnati

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Opnieuw dubbel Europees goud Noorse atleet Ingebrigtsen

23.13 uur: Jakob Ingebrigtsen heeft voor de tweede keer op rij dubbel goud veroverd op de Europese kampioenschappen atletiek. Het pas 21-jarige hardloopfenomeen uit Noorwegen veroverde in München na de titel op de 5000 meter ook die op de 1500 meter. Hij deed datzelfde drie jaar geleden op 18-jarige leeftijd op de EK in Berlijn.

Ingebrigtsen won in München de finale van de 1500 meter op magistrale wijze. Hij nam na 200 meter al de koppositie in en stond deze tot aan de finish niet meer af. Hij won bovendien in een kampioenschapsrecord van 3.32,76. De Brit Jake Hayward rende naar het zilver in 3.34,44 en de Spanjaard Mario Gárcia behaalde het brons in 3.34,88.

Op de WK vorige maand in Eugene miste Ingebrigtsen nipt de dubbel. Hij veroverde het goud op de 5000 meter, maar moest op de 1500 meter genoegen nemen met zilver achter wereldkampioen Jake Wightman.

Medvedev naar laatste acht in Cincinnati

21.42 uur: Tennisser Daniil Medvedev is doorgedrongen tot de kwartfinales van het masterstoernooi van Cincinnati. De Russische nummer 1 van de wereld was in de derde ronde in twee sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov. Het werd 7-5 7-5.

"Het ging niet eenvoudig vandaag, het was een echt gevecht", aldus Medvedev, die een ronde eerder de Nederlander Botic van de Zandschulp uitschakelde.

In de kwartfinales speelt Medvedev tegen de als elfde geplaatste Amerikaan Taylor Fritz.

Golfer Luiten bij rentree in Praag één slag onder baangemiddelde

20.32 uur: Golfer Joost Luiten heeft donderdag bij zijn rentree op de golfbaan een ronde genoteerd van 71 slagen. De 36-jarige Nederlander deed dat in de eerste ronde van de Czech Masters. Met dat totaal, wat één slag onder het baangemiddelde is in Praag, neemt Luiten voorlopig de gedeelde 55e plek in.

Luiten nam begin juni afstand van de golfsport vanwege mentale problemen. Inmiddels gaat het weer goed, meldt hij op zijn website. "Na achttien jaar topgolf, het vele reizen en de druk van het altijd moeten presteren was het gewoon even op", aldus Luiten, die onlangs trouwde. "Ik was zelf ook heel nieuwsgierig of ik het golf zou gaan missen. De eerste weken was dat totaal niet het geval, maar daarna ging het toch alweer vrij snel kriebelen. Ik vind thuis zijn heel fijn, maar ik mis ook het leven op de Tour en vooral de competitie."

De Zuid-Afrikaan Louis de Jager leidt bij de Czech Masters na één ronde met 64 slagen. De Belg Thomas Pieters is tweede met een totaal van 65.

Tweede etappezege wielrenner Kooij in Ronde van Denemarken

19.19 uur: Olav Kooij heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Ronde van Denemarken. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma was donderdag de snelste in de sprint in Herning. Kooij bleef na 239,3 kilometer zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte en de Deen Magnus Cort voor. Kooij had dinsdag de openingsrit gewonnen.

De Amerikaan Magnus Sheffield, die woensdag de snelste was in een tijdrit, behoudt de leiderstrui. Laporte schoof op naar de tweede plek, met dezelfde tijd als Sheffield.

Motorcoureur Márquez hoopt op snelle terugkeer in MotoGP

18.11 uur: Motorcoureur Marc Márquez wil nog dit kalenderjaar zijn rentree in de MotoGP maken. „Ik heb goede hoop dat dit mogelijk is”, zei de zesvoudig wereldkampioen uit Spanje. „Op die manier kan ik me ook het beste op 2023 voorbereiden.”

Márquez herstelt van een operatie aan zijn linkerarm, die hij eind mei tijdens een valpartij in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië blesseerde. De Spanjaard brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het gehele seizoen omdat hij nog drie operaties moest ondergaan.

Márquez verwacht dat hij volgende week definitief duidelijkheid krijgt of hij dit jaar nog kan racen.

Van Rouwendaal nog later in actie op EK vanwege slechte weer

17.19 uur: Sharon van Rouwendaal kan ook op vrijdag haar Europese titel op de 10 kilometer niet verdedigen. De Europese zwembond heeft de wedstrijden in het open water bij Rome opnieuw verplaatst vanwege de verwachte weersomstandigheden. Italiaanse meteorologen verwachten opnieuw forse windstoten en een hoge golfslag.

De Europese zwembond heeft de 10 kilometer verplaatst naar zondag, aanvang 10.00 uur. De 5 kilometer en 25 kilometer zijn nu voor zaterdag op de agenda gezet. Van Rouwendaal heeft nog niet besloten of ze zaterdag op beide afstanden wil uitkomen. Ze zou eigenlijk al op donderdag de 10 kilometer zwemmen.

Van Rouwendaal pakte vorig jaar voor de derde keer de Europese titel op de 10 kilometer. De 28-jarige zwemster veroverde eind juni in Boedapest haar eerste wereldtitel op die olympische afstand.

EK atletiek in 2024 zes weken voor het begin van de Spelen

17.24 uur: De Europese kampioenschappen atletiek zijn in 2024 zes weken voor het begin van de Olympische Spelen. De EK in Rome beginnen op 7 juni en duren tot en met 12 juni. De openingsceremonie van de Spelen in Parijs is op 26 juli. Dit jaar zat er tussen de WK en de EK atletiek slechts drie weken. De WK werden vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld.

Voormalig PSV’er Baumgartl hervat deel groepstraining na chemotherapie

15.11 uur: Timo Baumgartl heeft voor het eerst weer mee kunnen doen met een deel van de groepstraining bij 1. FC Union Berlin na het ondergaan van chemotherapie. De 26-jarige Duitser, die wordt gehuurd van PSV, maakte in mei bekend dat bij hem een tumor was verwijderd en hij deze zomer nodig had voor zijn herstel. Trainer Urs Fischer kon nog niet zeggen wanneer Baumgartl helemaal kan aansluiten bij de groep.

„Je moet niet vergeten dat hij drie maanden niet had getraind. Hij moet eerst de basis terugkrijgen. Het zal nog wel even duren”, aldus Fischer op een persconferentie.

PSV leende Baumgartl vorig jaar al voor één seizoen uit aan de Duitse club, maar die overeenkomst is met een jaar verlengd.

München ’overweldigd’ door enthousiasme voor multi-EK

12.54 uur: De organisatie van het multi-EK in München is verrukt over de sfeer en de grote toeschouwersaantallen in het olympisch park van de Zuid-Duitse stad. „We zijn overweldigd. Het is gewoonweg fantastisch hoe deze kampioenschappen zijn ontvangen”, zegt directeur Marion Schöne.

„Het olympisch park zit elke dag vol, de sfeer in de sportstadions is geweldig. We hebben in de eerste week ongeveer 900.000 bezoekers gezien. En de openingsavond in het atletiekstadion bezorgde iedereen kippenvel”, vervolgt Schöne.

Meer dan 4000 sporters strijden in München om 177 gouden medailles in de Europese kampioenschappen atletiek, beachvolleybal, kanovaren, wielrennen, turnen, triatlon, tafeltennis, roeien en sportklimmen. Het olympisch park, waar in 1972 de Olympische Spelen werden gehouden, is het hart van het evenement.

„Het multisportformat laat zien dat het perfect past in het olympisch park. We zijn zeker van plan vaker atletiekwedstrijden te houden in het Olympiastadion”, zegt woordvoerder Tobias Kohler. „Ik hoop niet dat we weer 20 jaar moeten wachten op een atletiekfestival van deze omvang”, verwees hij naar de EK atletiek van 2002, die ook in München werden gehouden.

De Jong vervangt Vollering bij wegrace EK wielrennen

12.08 uur: Demi Vollering neemt zondag niet deel aan de wegrace bij de EK wielrennen in München. De 25-jarige renster van SD Worx maakte deel uit van de nationale selectie waarin sprintster Lorena Wiebes als de kopvrouw geldt. Vollering haakte vorige week voortijdig af in de Ronde van Scandinavië na een val in de vierde etappe. Haar ploeg SD Worx liet een dag later weten dat de nummer 2 van de Tour de France „uit voorzorg„niet meer van start zou gaan.

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Thalita de Jong (28) aangewezen als vervangster van Vollering.