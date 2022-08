Sport kort: München ’overweldigd’ door aandacht multi-EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

München ’overweldigd’ door enthousiasme voor multi-EK

12.54 uur: De organisatie van het multi-EK in München is verrukt over de sfeer en de grote toeschouwersaantallen in het olympisch park van de Zuid-Duitse stad. „We zijn overweldigd. Het is gewoonweg fantastisch hoe deze kampioenschappen zijn ontvangen”, zegt directeur Marion Schöne.

„Het olympisch park zit elke dag vol, de sfeer in de sportstadions is geweldig. We hebben in de eerste week ongeveer 900.000 bezoekers gezien. En de openingsavond in het atletiekstadion bezorgde iedereen kippenvel”, vervolgt Schöne.

Meer dan 4000 sporters strijden in München om 177 gouden medailles in de Europese kampioenschappen atletiek, beachvolleybal, kanovaren, wielrennen, turnen, triatlon, tafeltennis, roeien en sportklimmen. Het olympisch park, waar in 1972 de Olympische Spelen werden gehouden, is het hart van het evenement.

„Het multisportformat laat zien dat het perfect past in het olympisch park. We zijn zeker van plan vaker atletiekwedstrijden te houden in het Olympiastadion”, zegt woordvoerder Tobias Kohler. „Ik hoop niet dat we weer 20 jaar moeten wachten op een atletiekfestival van deze omvang”, verwees hij naar de EK atletiek van 2002, die ook in München werden gehouden.

De Jong vervangt Vollering bij wegrace EK wielrennen

12.08 uur: Demi Vollering neemt zondag niet deel aan de wegrace bij de EK wielrennen in München. De 25-jarige renster van SD Worx maakte deel uit van de nationale selectie waarin sprintster Lorena Wiebes als de kopvrouw geldt. Vollering haakte vorige week voortijdig af in de Ronde van Scandinavië na een val in de vierde etappe. Haar ploeg SD Worx liet een dag later weten dat de nummer 2 van de Tour de France „uit voorzorg„niet meer van start zou gaan.

Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Thalita de Jong (28) aangewezen als vervangster van Vollering.