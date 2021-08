Wouter Bos wordt wielerbaas

Het is de bedoeling dat Bos, voormalig fractievoorzitter van de PvdA en oud-minister van Financiën, Marc van den Tweel gaat opvolgen. Van den Tweel werd begin januari na een tumultueus verlopen verkiezing, die in november vorig jaar niet door kon gaan vanwege problemen met de online-stemprocedure, gekozen tot voorzitter van de wielerbond.

De KNWU moest echter al snel weer op zoek naar een opvolger, want in maart werd bekend dat Van den Tweel bij sportkoepel NOC*NSF de vertrekkende Gerard Dielessen vervangt als algemeen directeur. Officieel per 1 oktober, maar Dielessen en Van den Tweel zijn inmiddels al begonnen aan de overdracht.

De vertrouwenscommissie selecteerde zes kandidaten uit de binnengekomen sollicitaties. Na de eerste gespreksronde zijn twee kandidaten voor de tweede keer op gesprek geweest. De commissie gaf daarna unaniem de voorkeur aan Bos als kandidaat-voorzitter. „De commissie is zeer enthousiast over Wouter Bos en is van mening dat Wouter op basis van zijn ervaring, competenties en persoonlijkheid een zeer sterke kandidaat is”, staat in een toelichting. „Bovendien heeft Wouter aangegeven voldoende tijd beschikbaar te hebben voor het vervullen van de functie als voorzitter van de KNWU.” Het hoofdbestuur steunt de voordracht van Bos.

De vicepremier uit het kabinet-Balkenende IV is volgens de bond een „fervent recreatief wielrenner.”