Sparta na ’onhandige’ winterstop als grootste verrassing tweede seizoenshelft in

Maurice Steijn heeft het behoorlijk op de rit bij Sparta. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De grootste verrassing van de eerste seizoenshelft 2022-2023 is Sparta. Na alle reuring, dreigende degradatie en het vertrek van hoofdtrainer Henk Fraser hield Maurice Steijn de oudste profclub van Nederland op het hoogste niveau. Samen met technisch directeur Gerard Nijkamp schakelde Steijn in de zomerstop door, selecteerde door en staat met Sparta na veertien duels op een gedeelde zesde plaats met FC Utrecht. Zodoende kwam de vroege winterstop voor de Rotterdammers min of meer ongelegen.