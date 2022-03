Zverev komt goed weg met voorwaardelijke schorsing na absurd wangedrag

Eerder hoorde de huidige nummer drie van de wereld al dat hij ook 35.000 euro moet betalen voor zijn misdragingen. Zijn nieuwe straf komt hier dus bovenop.

Zverev misdroeg zich na afloop van een verloren partij in het dubbelspel in Mexico. Na het laatste punt sloeg hij meermaals met zijn racket tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter agressief toesprak. Hoewel hij na het incident omstandig zijn spijt betuigde, kon hij de zware sancties niet ontlopen. De proeftijd is 12 maanden. Het betekent dat wanneer de olympisch kampioen zich het komende jaar nog een keer misdraagt, de acht weken schorsing ingaat.

De Duister komt dus nog goed weg. Als de ATP hem onvoorwaardelijk had geschorst, kon hij deze week niet in actie komen in Indian Wells. Het prestigieuze evenement wordt ook wel als de vijfde grandslamtoernooi betiteld.

