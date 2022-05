Shaqueel van Persie (15) tekent eerste profcontract bij Feyenoord

„We zijn als club zeer tevreden over de ontwikkeling die Shaqueel bij Feyenoord doormaakt”, zegt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord op de clubwebsite. „Hij is inzichtelijk sterk, beschikt over een uitstekende winnaarsmentaliteit, scoort gemakkelijk zijn doelpunten en laat tijdens trainingen en wedstrijden zien een echte leider te zijn. Het ondertekenen van zijn eerste contract is voor hem dan ook een mooie beloning.”

Van Persie, zoon van voormalig Feyenoord-speler en huidig Academy-trainer Robin van Persie, is trots dat hij bij Feyenoord zijn eerste profcontract heeft mogen tekenen. „Omdat ik al sinds mijn tiende jaar bij de club speel is deze dag extra speciaal voor mij. Feyenoord voelt voor mij als een soort tweede huis. De supporters, het stadion, alles is hier gewoon prachtig. Mijn droom is uiteindelijk om in De Kuip te spelen en het daar goed te doen.”

Winnende tegen Ajax

Sinds de zomer van 2017 is Van Persie speler bij Feyenoord Academy. Eerder kwam hij onder meer uit in de jeugdopleiding van Manchester City. Bij Feyenoord Academy is de linkspoot op dit moment bezig aan zijn vijfde seizoen en is hij een van de aanvallers en tevens aanvoerder van Feyenoord Onder 16.

In de race om het kampioenschap scoorde Van Persie afgelopen weekeinde namens Feyenoord O16 in de topper tegen de leeftijdsgenoten van Ajax de enige goal van de wedstrijd: 1-0. Door de zege op Varkenoord zijn de Rotterdammers koploper, voor Ajax.

Bekijk de goal hier (rond 2.20 min):

Stand: