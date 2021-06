Busby, Shankly, Stein en Ferguson: Schotse koningen in het Engelse voetbal

EK voetbal

Oranje moet afwachten: welke nummer 3 wordt de tegenstander?

Het Nederlands elftal is al na twee wedstrijden verzekerd van de eerste plaats in groep C op het EK, en dus is Boedapest na de groepsfase de volgende halte in de achtste finale. Oranje treft daar de nummer 3 van Groep D, Groep E of Groep F. Maar hoe zit dat nu precies?