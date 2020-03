Bergwijn mag vanwege vaderschap terug naar Nederland

Bergwijn mag de komende tijd in Nederland blijven, omdat hij binnenkort vader wordt. De aanvaller, in de winter overgekomen van PSV, is ook herstellende van een enkelblessure en kan daardoor de komende weken sowieso niet trainen en voetballen.

Gebroken arm

Son is vanwege persoonlijke redenen terug naar Zuid-Korea gereisd. De aanvaller is net als Bergwijn herstellende van een blessure, hij heeft een gebroken arm. Son vloog vorige maand al naar Zuid-Korea en moest toen uit voorzorg twee weken in quarantaine.

Hij keerde daarna terug naar Londen, waar hij thuis ook weer in isolatie ging. De Zuid-Koreaan vliegt nu opnieuw terug naar zijn vaderland. De Premier League ligt in ieder geval tot eind april stil.