Van Gaal flirt nu al met Rode Duivels: ’Knokke is een strandpaleis’

„België is een mooi land met heel vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis. Zie je, ik heb er al over nagedacht”, knipoogt Van Gaal. En op de vraag hoe zijn echtgenote Truus erin zou staan, zegt de Nederlandse bondscoach. „Je hebt het heel goed aangeduid. Je moet mevrouw Truus overtuigen. Maar zo is het niet. Al zijn er landen waar ik niet heen ga en Truus zeker niet. We zijn met het Nederlands elftal bezig. Wij willen ook wereldkampioen worden. We hebben nog vier wedstrijden te gaan. Dan gaan we wel zien of er aanbiedingen komen. Als wij wereldkampioen worden is de voetbalwereld zo opportuun. Dan kómen er aanbiedingen. Maar voorlopig zijn we nog geen wereldkampioen. Als ik de Nederlandse media moet geloven, worden we dat ook niet.”

De Belgische schoten voor de boeg inspireren een Afrikaanse journalist tot de vraag of Van Gaal ook nog ooit een Afrikaans land zou willen coachen. „Ik denk het niet. Maar je moet alles openhouden. Ik ben nu met het Nederlands elftal bezig. Ik wijs de jongens er voortdurend op dat we de focus moeten hebben op de USA. Als ik in een persconferentie alleen maar over andere landen ga praten, dan geloven ze me niet meer. Het is al moeilijk genoeg om de spelers te overtuigen.”

Daley Blind en Van Gaal voorafgaand aan een persconferentie van het Nederlands elftal. Ⓒ ANP

De uitschakeling van België heeft Van Gaal live op tv gezien, vertelt de bondscoach. Van Gaal kan niet zeggen dat hij verrast was. „Wat is verrassend? Wij hebben de laatste twee wedstrijden ook gewonnen van hen. Er spelen voetballers in die geweldig zijn als je ze individueel op de keper beschouwt. Het gaat altijd om het team. Ik kan dat niet beoordelen. Ik ben niet op de training en zie niet alle wedstrijden. Ik heb wel de laatste wedstrijd gezien. Die hadden ze gewoon moeten winnen. Voetbal is niet alleen techniek of tactiek, maar je moet ook een beetje geluk hebben.”

Wisselbeleid

Dat hoopt Van Gaal tegen de VS te hebben met zijn wisselbeleid, zoals hij op het WK 2014 wedstrijden naar zijn hand wist te zetten door wissels, bijvoorbeeld door het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar tegen Mexico en Tim Krul voor de penaltyserie tegen Costa Rica. Van Gaal vindt dat hij dat soort wissels ook heeft laten zien op dit WK. „Ik heb al een gelukkige hand gehad. Volgens mij heeft Gakpo op een andere positie gescoord. Klaassen heeft gescoord toen hij erin kwam. Weghorst en De Roon hebben de 1-1 eruit gesleept. Ik wissel voor wat ontbreekt in het team. Of als ik de wedstrijd wil uitspelen dan heb ik daar ook wissels voor. Dat is doordat ik ervaring op heb gedaan tegen Montenegro. Daar stonden we met 2-0 voor en het werd 2-2. Het had nog 3-2 kunnen worden. Zo ben ik altijd maar bezig op de bank. Of er mogelijkheden zijn om een wedstrijd die richting op te laten lopen zoals ik wil. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer.”

Hoewel het voetbal van Oranje stroef was in de groepsfase, ziet Van Gaal toch volop aanknopingspunten voor een goed vervolg van het toernooi. „We zijn begonnen met een selectie met heel veel mensen die nog niet fit waren. Misschien wel medisch fit maar niet wedstrijdfit. Die hebben ook allemaal hun kansen gekregen. We zijn toch vrij gemakkelijk door de voorronde heen gelopen. Daarin is gebleken dat we bij balbezit tegenstander en in de omschakeling heel goed spelen, maar in balbezit kan het een stuk beter.”

Penaltyserie

Voor het eerste duel in de knock-outfase is Van Gaal overal op voorbereid, ook op een mogelijke penaltyserie, die altijd wordt gezien als een spreekwoordelijke loterij. „Ik denk niet dat wij de loterij kunnen ondervangen door een wetenschappelijke onderbouwing. Dat is natuurlijk niet zo. Ik weet dat penalty’s heel belangrijk zijn op het toernooi. Dat hebben wij ervaren. We hebben door penalty de finale gemist, terwijl we in 2014 wel het beste team waren. Dat is de reden geweest. Ik leer altijd van mijn fouten. Ik wil dat mijn spelers met vertrouwen een penalty nemen. Hetzelfde geldt voor de keeper. Daar hebben we allerlei argumenten voor aangedragen om te bepalen wie daarin het beste was. Uiteindelijk beslis ik de volgorde enzovoorts. Nu is het zo dat zowel de keepers als de penaltynemers het hele seizoen eraan gewerkt hebben. Al is het maar een klein plusje, maar daar doe ik alles voor.”