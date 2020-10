Ronald Koeman moet flink schuiven bij FC Barcelona

Volgens het dagblad is de Nederlandse oefenmeester daartoe genoodzaakt, omdat zijn ploeg de komende elf dagen maar liefst vier keer in actie komt.

Na het uitduel van zaterdag met Getafe wacht dinsdag in Camp Nou een Champions League-clash met Ferencvaros. Volgende week zaterdag staat in eigen huis de eerste Clasico met Real Madrid van het seizoen op het programma. Vier dagen later treden de Catalanen in Champions League-verband aan tegen Juventus, in Turijn.

Sergiño Dest als invaller tijdens het duel tussen FC Barcelona en Sevilla. Ⓒ REUTERS

De interlandperiode maakt het Koeman extra lastig. Sommige spelers meldden zich donderdag pas weer in Barcelona. Lionel Messi en Philippe Coutinho krijgen mogelijk zelfs een dag extra rust, omdat zij terugkeren uit Zuid-Amerika.

Gezien de volle kalender mogen Miralem Pjanic, Sergiño Dest en Francisco Trincão tegen Getafe rekening houden met een basisplaats, stelt Sport. Het drietal kwam tot dusver niet verder dan invalbeurten.

FC Barcelona staat na drie speelronden in La Liga op de vijfde plaats. Tegen Villarreal en Celta de Vigo werd gewonnen, terwijl de ploeg van Koeman tegen Sevilla op een gelijkspel bleef steken.