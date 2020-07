Washington Redskins gaat naam veranderen na druk van buiten

„In het licht van de recente gebeurtenissen in ons land en de feedback van onze gemeenschap, kondigen wij als Washington Redskins aan dat de naam van het team grondig zal worden herzien”, valt er vrijdag in een verklaring van de club te lezen.

Van meerdere kanten is de club de afgelopen jaren gevraagd actie te ondernemen. Eigenaar Dan Snyder vertelde twee jaar geleden nog dat hij de naam van zijn club nooit zou veranderen. Hij is nu op zijn uitspraken teruggekomen, ook vanwege aanhoudende kritiek van belangrijke sponsors. „We gaan met alle betrokkenen het gesprek aan, van onder andere clubmensen, nationale bonden tot sponsoren. Wij zijn trots op onze club en dat willen we blijven. Daarom moesten we op zoek naar een oplossing.”

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de maatschappelijk onrust over racistisch politiegeweld is in de Verenigde Staten een brede discussie uitgebroken om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiële personen te verwijderen.